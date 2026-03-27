На дорогах Кировской области с 4 апреля введут ограничения для большегрузов

В Кировской области с 4 апреля по 3 мая на региональных и межмуниципальных дорогах будут действовать временные ограничения для движения грузового транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Меры распространяются на транспорт массой более 3,5 тонн.

Ограничения вводятся на период весенней распутицы, когда дорожное покрытие становится наиболее уязвимым к нагрузкам. Такие меры ежегодно применяются для предотвращения разрушения дорог и снижения затрат на их последующий ремонт.

Анна Кайдалова