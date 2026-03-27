В Сочи задержали двух сотрудников администрации и вице-мэра города

В Сочи задержаны три чиновника местной администрации, среди которых вице-мэр Евгений Горобец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов задержаны в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

