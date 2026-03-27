Жителя Дона заочно арестовали по делу о мошенничестве на 50 млн рублей

Волгодонской районный суд Ростовской избрал меру пресечения в виде ареста заочно Евгению Ратиеву, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками на 50 млн руб. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что в 2018-2023 годах обвиняемый в составе преступной группы обманом завладел земельными участками сельскохозяйственного назначения в Ремонтненском районе общей площадью более 1 тыс. га стоимостью 50 млн руб.

Суд постановил заключить фигуранта под арест на два месяца с момента задержания на территории РФ.

В федеральный розыск Ратиев объявлен в конце июля 2025 года.

Наталья Белоштейн