В Новороссийске пройдут учения со стрельбами

В порту Новороссийска два раза за день 27 марта пройдут учения со стрельбами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Учения военно-морской базы запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. Во время тренировочных мероприятий дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников.

Во время учений в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов, ограничения распространяются и на осуществление подводных работ и водолазных спусков.

София Моисеенко