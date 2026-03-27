На Свердловской магистрали в полдень поезда дадут гудки в честь Дня машиниста

На Свердловской железной дороге (СвЖД) 27 марта в 12:00 локомотивы дадут единый гудок в честь Дня машиниста, сообщили в пресс-службе СвЖД. В коллективах в этот день пройдут торжественные мероприятия.

В музейно-образовательном центре «Депо» рядом с вокзалом Екатеринбурга соберутся работники отрасли. Там пройдет церемония принятия присяги молодыми машинистами и посвящения в машинисты, а лучшим работникам вручат знак «Почетный железнодорожник ОАО "РЖД"», отраслевые награды, почетные грамоты Роспрофжела.

Сегодня на Свердловской магистрали работает более 12,5 тыс. машинистов и помощников, в их числе 75 женщин. Некоторые из них работают на железной дороге поколениями.

