В ДТП с автобусом в Усолье-Сибирском пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Усолье-Сибирском в Иркутской области, сообщили в МВД региона.

Инцидент произошел сегодня около 9 часов утра в черте города на 1804-м километре старого направления автодороги Р-255 «Сибирь». Как установили правоохранители, 18-летний водитель Toyota Corona Exiv выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом Yutong, следовавшим из Саянска в Иркутск. Медицинская помощь понадобилась двум из 13 пассажиров автобуса и 65-летнему водителю. Виновник ДТП с травмами доставлен в больницу.

В полиции отметили, что право управления автомобилем водитель Toyota получил восемь месяцев назад.

Михаил Кичанов