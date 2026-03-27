Уроженца Прикамья задержали за осквернение Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске

СУ СКР по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 52-летнего уроженца Пермского края. Он подозревается в осквернении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртской республике Фото: СУ СКР по Удмуртской республике

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь с 22 на 23 марта 2026 года пьяный мужчина, находясь около Монумента боевой и трудовой славы, расположенного на Карлутской площади в Ижевске, обжег принесенные с собой провода на Вечном огне, чтобы впоследствии сдать их в металлолом.

Личность фигуранта установили с помощью видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения.

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

За совершение указанного преступления УК РФ предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.