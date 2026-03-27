В Ростовской области потушили 14 техногенных пожаров за сутки

За сутки 26 марта 2026 года в Ростовской области спасатели потушили 14 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Кроме этого, спасателей ведомства привлекали к ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных происшествий.

На вызовы выезжали 108 человек и 27 единиц техники.

В ведомстве добавили, что на 27 марта спланированы 84 выжигания сухой растительности в 24 муниципалитетах.

Наталья Белоштейн