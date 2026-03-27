У белоруких гиббонов в зоопарке Екатеринбурга появилось потомство

В зоопарке Екатеринбурга у пары белоруких гиббонов появился детеныш, сообщили в пресс-службе зоопарка. Он родился 28 января: мать Гера не отпускает детеныша от себя и прячет, а отец Рокки также активно участвует в жизни семьи, защищая ее от ветеринаров, киперов и посетителей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Специалисты добавили в рацион Геры кальцинированный творог и свежемороженые ягоды для поддержания ее здоровья и развития детеныша. В первые дни после рождения малыша было трудно рассмотреть, его пол до сих пор не определен, поскольку мать его оберегает. К сегодняшнему дню он заметно окреп и уже начал изучать окружающий мир. Так, сотрудники зоопарка заметили, что детеныш шевелит губами, когда родители поют.

Белорукие гиббоны живут на деревьях в субтропических лесах. Они спят на ветках, для питья окунают руку в воду и слизывают влагу с шерсти. Питаются фруктами, орехами, листьями, насекомыми и яйцами, при этом в неволе могут делиться едой друг с другом. Обладают высоким интеллектом: могут использовать простейшие орудия и выражать эмоции мимикой. Кроме того, гиббоны умеют петь, издавая звуки, которые обозначают сигналы тревоги, предупреждения для чужаков, любовные намерения.

Ирина Пичурина