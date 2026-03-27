Красноярский полицейский похитил со спецстоянки чужой автомобиль

Уголовное дело возбудили против бывшего заместителя начальника следственного отдела МО МВД России «Емельяновский» в Красноярском крае. Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы службы собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю. По версии следствия, 22 октября 2021 года на автодороге у станции Крючково произошла авария, в которой погибли двое мужчин. С места происшествия полицейские изъяли и отправили на спецстоянку автомобиль «Нива».

Замначальника следственного отдела, проводивший проверку по факту ДТП, убедил собственницу машины отказаться от ее получения. Ей он сообщил ложные сведения о дороговизне услуг эвакуатора и автостоянки, а также о значительных повреждениях автомобиля. Впоследствии полицейский перевез «Ниву» со спецстоянки в гараж своего знакомого.

Илья Николаев