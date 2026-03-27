Жалоба главы Александровского округа на решение о прекращении полномочий поступила в апелляцию

Пермский краевой суд зарегистрировал 26 марта апелляционную жалобу главы Александровского округа Ольги Белобаржевской. Как следует из информации с сайта суда, рассматривать ее будет судья Мария Игнатова. Госпожа Белобаржевская обжалует решение первой инстанции, которая удовлетворила требования прокуратуры о прекращении ее полномочий «в связи с утратой доверия». Согласно Кодексу административного судопроизводства, апелляционная жалоба должна быть рассмотрена в течение двух месяцев.

Как считает надзорный орган, муниципальная служащая проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. После увольнения подчиненного глава округа вышла за него замуж. В мае прошлого года прокуратура внесла представление в думу с требованием прекратить полномочия главы по коррупционным основаниям. В итоге депутаты его отклонили, после чего прокурор Александровска обратился в суд.

Стоит отметить, что в мае состоится конкурс по выбору главы округа. Прием документов от претендентов будет проходить с 31 марта по 4 мая. 12 мая состоится конкурс-испытание, на котором кандидаты представят свои программы развития округа.