Над Крымом и Черным морем ночью сбили БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотники над акваторией Черного моря и над Республикой Крым в ночь на 27 марта. Об этом свидетельствует утренняя сводка министерства обороны России.

По информации минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над регионами страны уничтожили 85 беспилотников. Кроме Крыма и Черного моря сбития также зафиксированы над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской и другими областями.

Кристина Мельникова