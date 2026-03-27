Над Крымом и Черным морем ночью сбили БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотники над акваторией Черного моря и над Республикой Крым в ночь на 27 марта. Об этом свидетельствует утренняя сводка министерства обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над регионами страны уничтожили 85 беспилотников. Кроме Крыма и Черного моря сбития также зафиксированы над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской и другими областями.

Кристина Мельникова

