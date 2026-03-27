Часть помещений Дома книги вернули в собственность Краснодара по решению суда

Часть объема культурного наследия здания Дома Книги в Краснодаре возвращена в муниципальную собственность по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Отдельные помещения объекта культурного наследия регионального значения «Краснодарский Дом книги» передали в собственность физического лица в 2004 году на основании решения Советского районного суда Краснодара. Помещения отдали в частную собственность по инициативе арендатора.

По данным прокуратуры, в период с 2004 по 2014 годы имущество шесть раз являлось предметом договоров купли-продажи. Администрация города предпринимала попытки возвращения объекта культурного наследия в собственность Краснодара, но это не приводило к восстановлению нарушенных прав. В 2025 году администрации отказали в признании сделок недействительными и истребовании памятника из незаконного владения по решению Ленинского районного суда Краснодара.

Установленные нарушения пресекла прокуратура. По результатам рассмотрения апелляционного представления решение Советского районного суда было отменено, а дело прекращено. 26 марта 2026 года Краснодарский краевой суд согласился с позицией прокурора о признании последующих сделок с Домом книги недействительными. Имущество истребовано в собственность муниципального образования.

В прокуратуре Краснодарского края подчеркнули, что исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

Кристина Мельникова