Верхнеуфалейский завод изготовил отечественный сушильный барабан

«Завод Дормаш» (Верхний Уфалей) изготовил двухпроходной сушильный барабан с торцевым приводом. Это оборудование заменит аналогичные импортные модели, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Такие барабаны используются в дорожном строительстве, чаще всего — на асфальтобетонных заводах для сушки инертных материалов (песка, щебня) перед приготовлением смесей. Оборудование имеет массу 25,5 т.

На данный момент барабан произведен как опытный образец под конкретный заказ. В нем возникла необходимость из-за ограниченного ресурса уже эксплуатируемого иностранного агрегата. Предприятие планирует наладить серийный выпуск этой продукции. Готовое оборудование прошло полный цикл технических испытаний, специалисты произвели требуемые измерения. Данные помогут при запуске серийного производства.

