Более 100 новых детских площадок появятся в Краснодаре

Администрация Краснодара определила 109 адресов, где планируется установить детские игровые площадки. Как сообщил глава города Евгений Наумов, в текущем году в краевой столице отремонтируют не менее 600 единиц оборудования на уже существующих площадках.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Евгений Наумов дал поручение проработать список адресов, нуждающихся в установке детских площадок, в 2025 году. Мэр Краснодара подчеркнул, что работа по созданию игровых пространств будет постепенно проводиться совместно с депутатским корпусом. По его словам, специалисты подготовили эскизы типовых игровых, спортивных и воркаут-площадок, по которым в 2026 году будут проводиться работы.

«Существующие площадки тоже нуждаются в обновлении или ремонте. В планах на 2026 год — отремонтировать не меньше 600 единиц оборудования по различным адресам»,— заявил Евгений Наумов.

Глава администрации Краснодара напомнил, что за исправность оборудования детских площадок на придомовых территориях отвечают управляющие компании.

София Моисеенко

