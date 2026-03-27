В Ставрополе директор УК привлечен к ответственности за устройство полицейского

Прокуратура привлекла к ответственности директора ООО «Управляющая компания «Эмка» за незаконный прием на работу бывшего сотрудника транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Работодатель в десятидневный срок не сообщил о заключении трудового договора с лицом, ранее занимавшим должность на государственной службе», — пояснили в ведомстве.

На основании этого в отношении руководителя УК возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Ему вынесено представление.

Наталья Белоштейн

