В Карасунском округе Краснодара отключили электричество

Аварийное отключение электричества произошло в Карасунском округе Краснодара, сообщает городская ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации диспетчерской службы, в Карасунском округе отключены ПС «СВ-105» и девять трансформаторных подстанций в связи со срабатыванием защиты на линии. В настоящее время без электричества находятся улицы Амурская, Бородина, 1 пр. Ялтинский, Глинки, Дунаевского, Енисейская, Иркутская, Новгородская, Селезнева и другие адреса.

На месте аварийного отключения проводятся восстановительные работы.

София Моисеенко