Свердловчанину назначили обязательные работы за разбитые окна в участке полиции

Суд назначил 320 часов обязательных работ 19-летнему жителю Верхней Пышмы за разбитые окна в полицейском участке, сообщили в отделении СКР по Свердловской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что поздним вечером 28 июля пьяный местный житель пришел к зданию участка полиции МО МВД России «Верхнепышминский» и бросил в него несколько камней, разбив окна. После этого он скрылся с места преступления.

В ходе расследования был произведен осмотр места, допрошены свидетели. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Ирина Пичурина