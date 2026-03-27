Рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно снова задерживаются

Четыре рейса из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно 27 марта задерживаются из-за атаки дронов, еще два — отменены. Информация отображена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Самолет компании «Победа» из Южного Урала в северную столицу должен был отправиться в 5:40, на данный момент расчетное время указано 12:30. Обратный рейс вместо 4:40 вылетит не ранее 11:50. Самолет перевозчика Smartavia начнет путешествие в Санкт-Петербург не ранее 1:30 28 марта вместо 8:00 27 марта, в Челябинск — в 00:35 28 марта вместо 7:20 27 марта. По данным Уральской транспортной прокуратуры, пассажиров этих рейсов авиакомпания разместила в гостинице. Рейсы, которые обслуживает перевозчик «Россия», отменили.

На этой неделе задержки самолетов в северную столицу и обратно произошли несколько раз. Причинами стали атаки БПЛА на Ленинградскую область.

Виталина Ярховска