Оперштаб: на Кубани не запланировано включение сирен 27 марта

В Краснодарском крае не запланирована проверка систем оповещения 27 марта, сведения в соцсетях о смс-рассылке о проверке не соответствуют действительности. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Информация об смс-рассылке с сообщением о проверке системы оповещения населения, распространяемая в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности»,— заявили в оперштабе региона.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение в рассылке касается жителей Республики Адыгея.

София Моисеенко

