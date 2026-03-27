Оперштаб: на Кубани не запланировано включение сирен 27 марта

В Краснодарском крае не запланирована проверка систем оповещения 27 марта, сведения в соцсетях о смс-рассылке о проверке не соответствуют действительности. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

«Информация об смс-рассылке с сообщением о проверке системы оповещения населения, распространяемая в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности»,— заявили в оперштабе региона.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение в рассылке касается жителей Республики Адыгея.

