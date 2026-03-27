На продажу выставлена гостиница рядом с Кунгурской ледяной пещерой за 237 млн рублей

Гостиничный комплекс «Сталагмит» в Кунгуре выставлен на продажу. Объявление размещено на сайте «Авито». Комплекс состоит из нескольких объектов: здание площадью 4 тыс. кв.м. на 109 номеров, бассейн длинной 25 метров, баня-сауна. Площадь собственного земельного участка составляет 26 тыс. кв.м. «По соседству с комплексом находится знаменитая Кунгурская ледяная пещера», - говорится в объявлении. Стоимость всего комплекса составляет 237 млн руб.

Напомним, владельцем гостиничного комплекса является ООО «Сталагмит», которое, как и ООО «Сталагмит-Экскурс» принадлежит Сергею Смирнову.

ООО «Сталагмит-Экскурс» — бывший оператор Кунгурской ледяной пещеры — перестало проводить экскурсии в пещере с июня 2025 года. Компания не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Проверка проводилась краевым минприроды в июле 2024 года. Основанием для нее послужило бурение обществом незаконной скважины, из-за чего был нарушен режим пользования ООПТ «Ледяная гора».

Результаты проверки ведомства стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности в мае 2025 года. В январе этого года стало известно, что гостиничный комплекс приостановил работу.