В Ростове сотруднику авиакомпании «Азимут» дали условный срок за взятку

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам условно бывшего руководителя группы планирования АО «Авиакомпания Азимут». Он признан виновным по ч. 6 ст. 204 УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, в значительном размере». Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судом установлено, что подсудимый незаконно получил свыше 100 тыс. руб. за услугу сотрудникам связи.

Кроме основного срока, подсудимый оштрафован на 350 тыс. руб. и лишен на два с половиной года права заниматься деятельностью, связанной с организацией работы летных и кабинных экипажей.

Наталья Белоштейн

