«Сибирь» уступила «Металлургу» во втором матче серии Кубка Гагарина

Новосибирская «Сибирь» проиграла и во втором матче серии плей-офф с победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «Металлургом». Он состоялся в Магнитогорске 26 марта.

Хозяева не оставили сибирякам шансов на успех. По шайбе они забили в начале каждого из периодов, добавив еще два гола во второй и третьей 20-минутках. Итоговый счет — 5:1 в пользу хозяев. Единственный гол «Сибири» на счету Семена Кошелева. Напомним, первый матч этих команд 24 марта также завершился победой уральцев (4:1).

«Мы выбирались и не из таких ситуаций. Верим в каждого игрока, верим друг в друга»,— заметил после матча нападающий «Сибири» Антон Косолапов (цитата по сайту КХЛ).

Теперь команды встретятся в Новосибирске 28 и 30 марта.

Валерий Лавский