Жизненно необходимое электричество или нелегальная связь?
Компания «Россети Новосибирск» выполнила демонтаж незаконно размещённых на энергообъектах волоконнооптических линий связи (ВОЛС) в посёлке Посевная Черепановского района. Ранее специалисты компании выявили здесь самовольное размещение телекоммуникационного оборудования на 256 опорах линий электропередачи (ЛЭП).
Энергетики освободили энергообъекты от незаконных линий связи, которые не позволяли провести полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Эти меры позволили устранить угрозу надежности электроснабжения жителей поселка Посевная и минимизировать риски повреждения линий электропередачи.
Когда же совместный подвес оптоволокна оформляется легально и согласовывается с энергетиками, специалисты выдают технические условия, где предусмотрены все нюансы, позволяющие эксплуатировать инфраструктуру надлежащим образом.
По данным осмотров, которые регулярно проводят сотрудники «Россети Новосибирск», с начала года в Новосибирской области выявлено около 12 тысяч опор с самовольными подвесами ВОЛС. При этом в отношении 70 % из них не установлены собственники и не заключены договоры на их размещение, потому что провайдеры, собирая денежные средства с потребителей за услуги связи, не хотят нести затраты за пользование опорами и на переустройство линии связи в соответствии с техническими требованиями. Тем самым операторы неосновательно обогащаются за счет потребителей и сетевой организации.
В этой ситуации особенно поражает недобросовестное поведение отдельных телекомоператоров: они рассылают абонентам сообщения сомнительного содержания и склоняют их к поддержке незаконных действий. В социальных сетях такие провайдеры публикуют «советы» – например, рекомендуют через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» оформлять жалобы на действия энергетиков, которые якобы оставляют жителей без связи.
В отличие от энергетиков, недобросовестные провайдеры намеренно нарушают закон: размещают оборудование на чужом имуществе без согласования технических проектов и учета требований безопасности. По сути, угрозу устойчивой связи создают сами телекомоператоры, заведомо выбирая нелегальный путь расширения своей сети.
Местным жителям стоит критически относиться к подобным «советам». Выбор остается за ними: что важнее – жизненно необходимое электричество или нелегальная связь, которая перестанет работать при первой же аварии на электросетях, вызванной самовольным подвесом ВОЛС.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
АО «РЭС»
