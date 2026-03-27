В Прикамье ночью действовал режим беспилотной опасности

В ночь на 27 марта на территории Пермского края вводился режим беспилотной опасности. Он начал действовать в половине второго ночи, и был отменен в около шести часов утра. Уведомления об этом были разосланы жителям региона с помощью СМС.

Во время действия режима беспилотной опасности в аэропорту Перми не вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие ограничения действовали в аэропорту Ижевска. Это следует из сообщений пресс-службы Росавиации.

Никаких ЧП не территории Пермского края зафиксировано не было.