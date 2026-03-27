Боевая восьмерка

Число сборных, претендующих на четыре квоты, предназначенные не сумевшим пробиться на чемпионат мира по футболу напрямую европейским командам, сократилось до восьми. Первую путевку разыграют боснийцы и итальянцы, вторую — шведы и поляки, за третью футболисты из Косова сойдутся с турками, за четвертую поспорят чехи и датчане.

Вечером 26 марта состоялись полуфиналы европейского play-off за выход на чемпионат мира по футболу. По его итогам путевки на финальный турнир в США, Канаде и Мексике заработают четыре команды. Они присоединятся к 12 представителям конфедерации, выигравшим свои отборочные группы и прошедшим на мировое первенство раньше.

В так называемом «пути А» (европейский плей-офф разбит на четыре мини-турнира) обошлось без сюрпризов. Самая статусная из 16 сборных, претендовавших на эти четыре квоты,— итальянская — не без труда справилась с североирландцами. После равного первого тайма она додавила соперника во втором. Победу — 2:0 — ей принесли Сандро Тонали и Мойзе Кин.

Чтобы впервые за 12 лет пробиться на чемпионат мира итальянцам нужно будет на выезде обыграть сборную Боснии и Герцеговины. Она в Кардиффе одолела команду Уэльса. В начале второй половины полузащитник Дэн Джеймс открыл счет внезапным дальним выстрелом. В ее середине вратарь Карл Дарлоу не позволил оппоненту восстановить паритет, отразив сложнейший удар. Однако под занавес основного времени 40-летний ветеран Эдин Джеко замкнул подачу с углового и вернул равенство на табло. Дополнительное время, в которое хозяева были энергичнее, завершилось без голов. А в серии пенальти валлийцы вновь, как и ровно два года назад в матче за выход на Евро-2024, уступили.

В «пути B» борьба получилась только в матче сборных Польши и Албании в Варшаве. Там первый укол нанесли гости — Арбер Ходжа забил под перерыв. На 64-й минуте продавив противника в верховой борьбе ответил Роберт Левандовский. А еще минут десять спустя отличился Петр Зелиньский, которому удался чудесный стелющийся удар примерно с трех десятков метров. В итоге — 2:1. Соперником поляков по финалу станет команда Швеции, которая без труда обыграла сборную Украины в Валенсии (формально матч был домашним для украинцев) — 3:1. Сначала Виктор Дьёкереш сделал хет-трик (один из голов — с пенальти), и лишь в самой концовке здорово подставил голову под навес Матвей Пономаренко.

В «пути С» состоялся самый результативный матч. Словаки, шедшие впереди после первого тайма, уступили сборной Косова — 3:4. У победителей голы в активе Велдина Ходжи, Фисника Аслани, Флорента Муслии и Крешника Хайризи. У проигравших отличились Мартин Вальент, Лукаш Гараслин и Давид Стрелец. Последним препятствием команды Косова на пути к первому в недолгой истории (сборная вошла в число членов UEFA и FIFA менее десяти лет назад) международному турниру станет сборная Турции. Она в четверг играла раньше всех. Запомнился ее стамбульский матч против румын прежде всего попаданиями в каркас ворот: штанги и перекладины «отобрали» у команд по парочке голов. В итоге встреча завершилась минимальной — 1:0 — победой действовавших с позиции силы хозяев. Единственный мяч на счету защитника Ферди Кадиоглу.

Очень разными получились матчи в «пути D». В одном из полуфиналов датчане не оставили шансов сборной Северной Македонии. Счет — 4:0; по голу на счету Миккеля Дамсгора и Кристиана Нёргора, дубль у Густава Исаксена. Другой растянулся на 120 минут и серию пенальти. Ирландцы, протиснувшиеся в play-off чудом, за счет геройств нападающего Троя Пэрротта, в честь которого даже на некоторое время переименовали аэропорт Дублина, смяли чехов в начале. Пэрротт, до этого забивший два португальцам и три — венграм в ключевых играх квалификации, открыл счет и тут. А затем Матей Коварж поразил свои ворота, и ирландцы повели в два мяча. У чешской команды нашелся свой герой, Ладислав Крейчи. На излете получаса он заработал пенальти, который реализовал Патрик Шик, а когда матч близился к финишу — подсуетился на угловом и выровнял положение. Счет 2:2 удержался до серии пенальти, в которой чехи первыми допустили осечку, но победили.

Финальные матчи пройдут 31 марта на полях сборных Боснии и Герцеговины, Швеции, Косова и Чехии.

Роман Левищев