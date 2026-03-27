Боевая восьмерка
Определились финалисты европейского play-off за выход на чемпионат мира по футболу
Число сборных, претендующих на четыре квоты, предназначенные не сумевшим пробиться на чемпионат мира по футболу напрямую европейским командам, сократилось до восьми. Первую путевку разыграют боснийцы и итальянцы, вторую — шведы и поляки, за третью футболисты из Косова сойдутся с турками, за четвертую поспорят чехи и датчане.
Вечером 26 марта состоялись полуфиналы европейского play-off за выход на чемпионат мира по футболу. По его итогам путевки на финальный турнир в США, Канаде и Мексике заработают четыре команды. Они присоединятся к 12 представителям конфедерации, выигравшим свои отборочные группы и прошедшим на мировое первенство раньше.
В так называемом «пути А» (европейский плей-офф разбит на четыре мини-турнира) обошлось без сюрпризов. Самая статусная из 16 сборных, претендовавших на эти четыре квоты,— итальянская — не без труда справилась с североирландцами. После равного первого тайма она додавила соперника во втором. Победу — 2:0 — ей принесли Сандро Тонали и Мойзе Кин.
Чтобы впервые за 12 лет пробиться на чемпионат мира итальянцам нужно будет на выезде обыграть сборную Боснии и Герцеговины. Она в Кардиффе одолела команду Уэльса. В начале второй половины полузащитник Дэн Джеймс открыл счет внезапным дальним выстрелом. В ее середине вратарь Карл Дарлоу не позволил оппоненту восстановить паритет, отразив сложнейший удар. Однако под занавес основного времени 40-летний ветеран Эдин Джеко замкнул подачу с углового и вернул равенство на табло. Дополнительное время, в которое хозяева были энергичнее, завершилось без голов. А в серии пенальти валлийцы вновь, как и ровно два года назад в матче за выход на Евро-2024, уступили.
В «пути B» борьба получилась только в матче сборных Польши и Албании в Варшаве. Там первый укол нанесли гости — Арбер Ходжа забил под перерыв. На 64-й минуте продавив противника в верховой борьбе ответил Роберт Левандовский. А еще минут десять спустя отличился Петр Зелиньский, которому удался чудесный стелющийся удар примерно с трех десятков метров. В итоге — 2:1. Соперником поляков по финалу станет команда Швеции, которая без труда обыграла сборную Украины в Валенсии (формально матч был домашним для украинцев) — 3:1. Сначала Виктор Дьёкереш сделал хет-трик (один из голов — с пенальти), и лишь в самой концовке здорово подставил голову под навес Матвей Пономаренко.
В «пути С» состоялся самый результативный матч. Словаки, шедшие впереди после первого тайма, уступили сборной Косова — 3:4. У победителей голы в активе Велдина Ходжи, Фисника Аслани, Флорента Муслии и Крешника Хайризи. У проигравших отличились Мартин Вальент, Лукаш Гараслин и Давид Стрелец. Последним препятствием команды Косова на пути к первому в недолгой истории (сборная вошла в число членов UEFA и FIFA менее десяти лет назад) международному турниру станет сборная Турции. Она в четверг играла раньше всех. Запомнился ее стамбульский матч против румын прежде всего попаданиями в каркас ворот: штанги и перекладины «отобрали» у команд по парочке голов. В итоге встреча завершилась минимальной — 1:0 — победой действовавших с позиции силы хозяев. Единственный мяч на счету защитника Ферди Кадиоглу.
Очень разными получились матчи в «пути D». В одном из полуфиналов датчане не оставили шансов сборной Северной Македонии. Счет — 4:0; по голу на счету Миккеля Дамсгора и Кристиана Нёргора, дубль у Густава Исаксена. Другой растянулся на 120 минут и серию пенальти. Ирландцы, протиснувшиеся в play-off чудом, за счет геройств нападающего Троя Пэрротта, в честь которого даже на некоторое время переименовали аэропорт Дублина, смяли чехов в начале. Пэрротт, до этого забивший два португальцам и три — венграм в ключевых играх квалификации, открыл счет и тут. А затем Матей Коварж поразил свои ворота, и ирландцы повели в два мяча. У чешской команды нашелся свой герой, Ладислав Крейчи. На излете получаса он заработал пенальти, который реализовал Патрик Шик, а когда матч близился к финишу — подсуетился на угловом и выровнял положение. Счет 2:2 удержался до серии пенальти, в которой чехи первыми допустили осечку, но победили.
Финальные матчи пройдут 31 марта на полях сборных Боснии и Герцеговины, Швеции, Косова и Чехии.