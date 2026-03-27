Глава Минобрнауки Валерий Фальков посетил три вуза в Екатеринбурге

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе визита в Екатеринбург 26 марта посетил три университета, сообщили в департаменте информационной политики региона. Губернатор Денис Паслер представил министру проекты, нацеленные на развитие вузов и подготовку высококвалифицированных кадров.

Губернатор Денис Паслер (слева), Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (в центре), ректор УрГЮУ Владимир Бублик (справа)

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Губернатор Денис Паслер (слева), Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (в центре), ректор УрГЮУ Владимир Бублик (справа)

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

В Уральском государственном юридическом университете имени Яковлева (УрГЮУ) министр обсудил с руководством вуза вопросы обновления инфраструктуры и проект по созданию студенческого кампуса, а также повышение качества юридического образования в стране в целом.

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) министр и губернатор уделили особое внимание вопросам реконструкции студенческого городка и обновления материально-технической базы. В ближайшие годы в учебном заведении планируется масштабная программа модернизации, реализация которой существенно повысит качество образования и позволит обновить инфраструктуру.

«Важно, что профессорско-преподавательский состав сохраняет традиции классического технического образования и идет в ногу со временем, используя новые технологии в обучении, обновляя инфраструктуру университета»,— отметил Денис Паслер в своем Telegram-канале.

В ходе рабочей поездки Валерий Фальков также посетил несколько объектов Уральского федерального университета (УрФУ). На площадке кампуса УрФУ министр обсудил с членами ученого совета ключевые вопросы развития вуза.

«Хочу отметить системный подход. Очень приятно, что глава региона, несмотря на насыщенную повестку, уделяет внимание сфере исследований, разработок, науки и высшего образования. Ключевой вопрос в развитии вузов сегодня — это инфраструктура. Такие масштабные проекты — это всегда объединение усилий не только профильного министерства-учредителя, но и региона, муниципалитета и партнеров университета. Мы сегодня обсудили принципиальные моменты, будем двигаться дальше»,— сказал господин Фальков.

Полина Бабинцева