Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге при пожаре в двенадцатиэтажном доме погибла женщина

В Екатеринбурге при пожаре в двенадцатиэтажном многоквартирном доме на улице Декабристов погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пожар произошел вечером 25 марта в квартире на седьмом этаже дома. Сообщение о возгорании поступило в 20:50. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе пять детей. Есть погибшая»,— добавили в МЧС.

В тушении участвовали пять единиц техники и 16 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда «РМК Поиск». В 21:30 огонь был локализован, спустя четыре минуты открытое горение ликвидировали.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все