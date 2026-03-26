В Екатеринбурге при пожаре в двенадцатиэтажном доме погибла женщина

В Екатеринбурге при пожаре в двенадцатиэтажном многоквартирном доме на улице Декабристов погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел вечером 25 марта в квартире на седьмом этаже дома. Сообщение о возгорании поступило в 20:50. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе пять детей. Есть погибшая»,— добавили в МЧС.

В тушении участвовали пять единиц техники и 16 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда «РМК Поиск». В 21:30 огонь был локализован, спустя четыре минуты открытое горение ликвидировали.

