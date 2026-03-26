Петербургских контрабандистов военного оборудования приговорили к суровым срокам

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Александра Сажина и Руслана Семилетко к 8 и 15 годам в колонии строгого режима соответственно по делу о контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Последний также признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, дело, переданное в Петербург из Верховного суда Крыма, слушалось в закрытом режиме.

Фигуранты, по версии следствия, пытались вывезти из РФ на Украину авиационно-техническое оборудование, предназначенные для ремонта военных летательных аппаратов. Товар они спрятали в полостях автомобиля. Задержали подсудимых на российской границе сотрудники ФСБ.

Андрей Кучеров