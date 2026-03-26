Видео с акцией уральских подростков возле Роскадастра оказалось фейком

Видео, на котором подростки в Екатеринбурге якобы устроили акцию в поддержку Telegram, перепутав здания Роскомнадзора и Роскадастра, оказалось фейком. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Расследование показало, что голоса подростков, которых в кадре не видно, наложены на видео поверх готовой картинки. Кроме того, в ролике присутствует табличка с указанием Екатеринбурга, но самого офиса Роскадастра по этому адресу уже давно нет. Здание, попавшее в объектив, на самом деле находится в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) на Чехова, 27а — но и оттуда ведомство переехало на Мира, 27. В Екатеринбурге же Роскадастр располагается по адресу Красноармейская, 92А.

«Пользователь, ставший первоисточником вброса, после публикации изменил свои данные, что указывает на очередную попытку создать хайп на резонансной теме»,— говорится в сообщении.

