Главные новости за 26 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В восьми городах и районах Крыма в 2026 году заменят почти 100 км сетей водоснабжения и водоотведения за 1,274 млрд руб. — в два раза больше по объему работ, чем в 2025 году.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов останется под стражей до 17 мая 2026 года.

Депутаты городской думы Краснодара согласовали назначение Артема Губского и Олега Чернобривченко на должности заместителей главы Краснодара.

В Сочи зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

Краснодарский край занял 4-е место в топе регионов с наибольшим количеством вакансий.

Суд приговорил двух бывших командиров взвода полиции в Сочи — один получил 3 года лишения свободы, другой — 3,5 года — за избиение молодого человека на пляже в июле 2025 года.

Прокуратура Краснодарского края заявила в суде ходатайство о ликвидации фонда «Моя Кубань» и краевой ассоциации «Союз дорожников Кубани», фигурирующих в деле бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и аффилированных с ним лиц.

В мэрии Анапы сократили количество заместителей главы города.

ЗСК прекратило полномочия депутата Карпенко.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев задержан по делу о превышении должностных полномочий. Дело связано с передачей в аренду объектов государственной недвижимости в Сочи без проведения конкурсных процедур.

На пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края депутаты приняли изменения в бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Власти Кубани смогут готовить генпланы и ПЗЗ без общественных обсуждений.

С начала года над Краснодарским краем сбили более тысячи беспилотников.