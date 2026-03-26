Главные новости за 26 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Чистая прибыль кондитерской фабрики «КДВ Воронеж» по итогам 2025 года рухнула в 3,8 раза — до 296,7 млн руб., хотя выручка сократилась всего на 2,6%. Падение произошло на фоне национализации активов холдинга: в октябре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав семью основателя Дениса Штенгелова экстремистским объединением. Ведомство настаивало, что бизнесмен вывел за границу более 21 млрд руб., поддерживая экономики США и Австралии, которые «выступают спонсорами киевского режима».

Глава Нововоронежа Роман Ефименко досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы. Депутаты гордумы единогласно поддержали его решение. Нового главу города, где расположена одна из крупнейших атомных станций страны, изберут по итогам конкурса, а до этого момента руководить округом будет временно исполняющий обязанности, назначенный губернатором.

На обновление набережной реки Северский Донец и Центрального пляжа в Белгороде потратят еще 798,4 млн руб. Управление капстроительства ищет подрядчика для четвертого этапа работ, которые включают возведение павильонов, эллинга, беседок, наблюдательных вышек, футбольного поля, а также установку освещенной парковки. В техзадании предусмотрен даже павильон для закаливания с красноречивым названием «Моржи-берега».

Курская областная дума большинством голосов поддержала переход на одноуровневую систему местного самоуправления, против выступила только фракция КПРФ. После принятия закона в регионе вместо 347 муниципалитетов останется 33 округа, границы которых будут совпадать с границами нынешних районов. Реформа пройдет поэтапно до сентября 2030 года. Курская область стала очередным регионом Черноземья, выбравшим одноуровневую модель — до этого аналогичное решение приняли Белгородская и Тамбовская области.

Прокуратура Липецкой области подала иск к сафари-парку «Олений» и администрации Краснинского округа о признании недействительными двух договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 157,6 га. По словам совладелицы компании Елены Латышевой (сестры сенатора Евгении Уваркиной), основанием стали нарушения, допущенные экс-главой Сотниковского сельсовета Вячеславом Горбуновым при оформлении сделок в 2016 году. На прошлой неделе бывший чиновник получил пять лет условно за превышение полномочий при продаже земель. Владелица парка заверила, что даже в случае оспаривания сделок деятельность сафари не пострадает.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назначил своим советником полковника полиции Сергея Клешнева — выпускника региональной кадровой программы «Герои земли Орловской». В 2023 году офицер служил в Запорожской области в составе группы МВД России, а до этого более десяти лет проработал в орловском управлении МВД. В 2010 году он был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» после командировки на Северный Кавказ.

Судью в отставке Елену Дробышеву могут оштрафовать на 1 млн руб. за вынесение 10 неправосудных решений. Прения сторон по уголовному делу прошли в Тамбовском областном суде. По версии следствия, в ноябре 2021 года судья, находясь в санатории в Сочи, подготовила решения по гражданским делам, а затем приобщила их к материалам, подписав протоколы с «заведомо ложными сведениями» о том, что заседания якобы проходили в здании суда. Сама Дробышева настаивает, что допустила лишь «самоуверенность», полагая возможным рассмотреть дела по видеосвязи с секретарем.

