Главные новости за 26 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области, по данным на начало октября 2025 года, почти 156 тыс. жителей владеют индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Общий объем активов на них достигает почти 14 млрд руб. З год число владельцев счетов выросло на 5%, а сумма – на 41%.

Ситуация в Иране пока не затронула АПК Ростовской области, так как ключевые импортеры донской сельхозпродукции – Турция, Египет – в настоящий момент не вовлечены в конфликт.

Госкорпорация «Росатом» прокомментировала выбор площадки для строительства Южной АЭС, заявив, что Новочеркасск не является окончательно утвержденной территорией для проекта. Уточняется, что строительство будет вестись в Ростовской области.

Четвертый кассационный суд отклонил жалобу экс-директора ростовского муниципального предприятия «Ростгорсвет» Ашота Мирзояна по переквалификации приговора с получения взятки (п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) на мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Решением первой инстанции Ашота Мирзояна приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима.

В феврале 2026 года средний ежемесячный платеж по ипотечным кредитам в Ростовской области составил 33,9 тыс. руб. По сравнению с февралем 2025 года данный показатель вырос на 1,4%.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин встретился с блогером Николаем Василенко для обсуждения инцидента с поездкой на Ferrari по пешеходной набережной, после чего блогер решил приобрести автомобиль повышенной проходимости для военнослужащих на СВО.