Главные новости за 26 марта. Кавказ

Министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, в 2023 году Ковалев передал в аренду студенческие домики в Сочи без проведения конкурса. Недвижимость получил бизнесмен, являющийся старым знакомым министра.

Генеральная прокуратура РФ направила иск к бывшему главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову. Ведомство потребовало обратить в доход государства 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте в Дагестане и 363 единицы сетевого оборудования.

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения вертолета Ка-226 7 ноября 2025 года в Дагестане и опубликовал отчет 25 марта 2026 года. В документе говорится, что командир воздушного судна сел за штурвал без соответствующей подготовки и навыков пилотирования этой модели, что напрямую привело к аварии.

Банки Ставропольского края выдали в феврале 2026 года всего 308 льготных ипотечных кредитов на 1,5 млрд руб., что на 64% меньше по количеству и объему, чем в январе (866 кредитов на 4,2 млрд руб.). Средний чек зафиксирован в сумме в 4,8 млн руб. при сроке 338 месяцев, или 28 лет; льготные программы заняли 37% от всех жилищных кредитов по штукам и 54% по сумме.

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала от ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» возместить 6 млн руб. за гибель 8 тыс. рыб. Установлено, что один из филиалов водоканала в апреле 2025 года осуществил сброс неочищенных сточных вод в реку Кизиловую в Грачевском округе.

В 2025 году поступления от налога на прибыль в бюджет Дагестана достигли 7,2 млрд руб., что на 1,2 млрд больше год к году. Упрощенная система налогообложения принесла дополнительно 400 млрд руб. (3,2 млрд рублей в общей сложности), а поступления от самозанятых удвоились, составив 700 млн руб.