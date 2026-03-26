В Ростове два человека пострадали при обрушении дома после взрыва

На ул. Калинина в Ростове-на-Дону произошел взрыв в одноэтажном частном доме, предварительно пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Произошел хлопок с последующим обрушением части дома, без последующего горения»,— отметили в ведомстве.

Предварительно пострадали два человека, одна из них от госпитализации отказалась.

На вызове работали 42 человека и13 единиц техники.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все