В Ростове два человека пострадали при обрушении дома после взрыва
На ул. Калинина в Ростове-на-Дону произошел взрыв в одноэтажном частном доме, предварительно пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
«Произошел хлопок с последующим обрушением части дома, без последующего горения»,— отметили в ведомстве.
Предварительно пострадали два человека, одна из них от госпитализации отказалась.
На вызове работали 42 человека и13 единиц техники.