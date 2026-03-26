Дело о нападении на советского актера в Свердловской области направили в суд

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на советского и российского актера театра и кино Вячеслава Воскресенского, известного по роли в фильме «Финист — Ясный сокол». Дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), состоящее из пяти томов, направлено в суд, сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, инцидент произошел в квартире потерпевшего в Красноуральске. «Злоумышленники постучали в дверь жилища пожилого мужчины, а когда тот открыл, сразу избили его: от внезапного сильного удара дедушка упал. Бандиты стали требовать деньги»,— рассказал Валерий Горелых.

Супруга актера пыталась остановить нападавших, однако те проигнорировали ее требования. В итоге злоумышленники похитили 109 тыс. руб. и скрылись. Их задержали по горячим следам в Екатеринбурге. На время следствия оба были заключены под стражу в СИЗО Нижнего Тагила.

Как отметил Валерий Горелых, оба фигуранта дали признательные показания, раскаялись и заявили о готовности возместить потерпевшему финансовый и моральный ущерб. «На совести одного из задержанных, кроме данного ограбления, есть еще серия иных преступлений. Им может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет»,— добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева