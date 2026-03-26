Экс-глава думы Карагая назначена главврачом верещагинской больницы

На должность главного врача ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная районная больница» назначена Татьяна Горбунова. С 2019 года это медучреждение возглавлял Василий Шестаков. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. До октября 2025 года госпожа Горбунова была председателем думы Карагайского муниципального округа. После ухода с этой должности она сохранила мандат депутата и была избрана зампредседателя представительного органа.

Татьяна Горбунова родилась 4 декабря 1977 года в Карагайском районе Пермской области. В 2000 году окончила Пермскую государственную медакадемию по специальности «Лечебное дело». Позже работала заведующей ГБУЗ ПК «Карагайская центральная районная больница».