Главные новости за 26 марта. Новороссийск
В ночь с 25 на 26 марта над акваторией Черного моря сбили украинский БПЛА.
В Новороссийске с 15 апреля в тестовом режиме запустят фонтаны. Открытие сезона запланировано на 1 мая.
Дорогу на въезде в Новороссийск будут ремонтировать в ночное время, чтобы минимизировать пробки.
На дообустройство освещения в парке Фрунзе Новороссийска выделили почти 10 млн руб.
В администрации Анапы сократили количество заместителей главы с десяти до восьми.
Жильцы многоквартирного дома в Анапе добились перерасчета за ремонт и содержание МКД на сумму более 1,4 млн руб.
За неделю в Новороссийске подешевел картофель на 7,7%. Также цены снизились и на другие продукты из списка социально значимых.
Русла рек в Анапе в 2026 году будут расчищать за 15 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в ЕИС «Закупки».