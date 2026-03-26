Главные новости за 26 марта. Новороссийск

В ночь с 25 на 26 марта над акваторией Черного моря сбили украинский БПЛА.

В Новороссийске с 15 апреля в тестовом режиме запустят фонтаны. Открытие сезона запланировано на 1 мая.

Дорогу на въезде в Новороссийск будут ремонтировать в ночное время, чтобы минимизировать пробки.

На дообустройство освещения в парке Фрунзе Новороссийска выделили почти 10 млн руб.

В администрации Анапы сократили количество заместителей главы с десяти до восьми.

Жильцы многоквартирного дома в Анапе добились перерасчета за ремонт и содержание МКД на сумму более 1,4 млн руб.

За неделю в Новороссийске подешевел картофель на 7,7%. Также цены снизились и на другие продукты из списка социально значимых.

Русла рек в Анапе в 2026 году будут расчищать за 15 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в ЕИС «Закупки».