Главные новости за 26 марта. Сочи

Средний чек на рынке жилой недвижимости Сочи при текущих условиях может увеличиться до 10% и достигнуть уровня 20–22 млн руб. Дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости заемных средств и доступности финансирования.

В Сочи 26 марта 2026 года зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в горной местности на расстоянии около 12 км от побережья и на глубине 5 км.

Правоохранительные органы задержали министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева по обвинению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело связано с операциями с государственным имуществом в Сочи.

В Сочи двое сотрудников полиции признаны виновными в превышении полномочий и незаконном применении силы к задержанному. В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, полицейских уволили в сентябре 2025 года.

В Сочи начались сезонные работы по подготовке зеленых насаждений к летнему периоду. В Центральном районе курорта специалисты приступили к санитарной очистке пальм — одной из характерных составляющих городской среды.

Аэропорт Сочи с 29 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до конца октября. В рамках сезонной программы воздушная гавань будет обслуживать рейсы по 83 направлениям, включая 53 внутренних и 30 международных.

Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Дело будет рассмотрено в Адлерском районном суде города.