Пострадавшим от засухи кубанским аграриям дополнительно выделят 150 млн рублей

Власти Краснодарского края выделят дополнительную субсидию в размере 150 млн руб. хозяйствам северной зоны региона, наиболее пострадавшим от засухи в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, общие ассигнования на поддержку агропромышленного комплекса Кубани в 2026 году составят 10,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В прошлом году режим чрезвычайной ситуации был введен в 11 муниципалитетах края: девять на региональном уровне и два — на муниципальном. Засуха привела к снижению валового сбора зерновых на 14,5%, масличных культур — почти на 20%. В июле власти начали прорабатывать дополнительные меры поддержки пострадавших хозяйств, включая оперативные выплаты компенсаций страховым фермерам. В августе региональные власти запросили пролонгацию кредитов и отсрочку налоговых платежей для фермеров, находившихся в зоне ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи был отменен 17 марта по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева на основании данных Краснодарского центра по гидрометеорологии о завершении засушливого периода.

На 2026 год в северных районах края предусмотрена оптимизация структуры посевных площадей. Совместно с учеными фермеры отобрали более устойчивые к неблагоприятным погодным условиям культуры. Общая площадь яровых осталась на уровне предыдущих лет, тогда как площади под сахарную свеклу, подсолнечник и сою сократились на 4–5%, по рисовым чекам прогнозируется снижение до 15%. При этом увеличены посевы зернового гороха, льна и рапса.

Вячеслав Рыжков