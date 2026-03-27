Торговые центры переходят в малый формат

В первом квартале 2026 года в Санкт-Петербурге не открылось ни одного нового торгового центра. До конца года, как ожидают аналитики, в городе появится четыре новых объекта суммарной площадью около 40 тыс. кв. м. Участники рынка говорят, что в ближайшие годы в городе будут строиться небольшие комплексы районного формата.

Доля общепита и фуд-форматов в новых концепциях достигла 25–35% GLA, тогда как ещё несколько лет назад она редко превышала 15–20%»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такие данные приводит консалтинговая компания Nikoliers. По данным ее аналитиков, до конца года рынок пополнится четырьмя объектами общей площадью около 40 тыс. кв. м — втрое меньше рекорда 2025 года (120 тыс. кв. м). Все новые торговые объекты — малоформатные (GLA до 20 тыс. кв. м): «ЭкоПарк Парнас», «Kronung Солнечный» и ТЦ у станции метро «Международная» откроются во втором полугодии; «Kronung Новогорелово» реализуется поэтапно — в феврале там заработал якорный арендатор Fitness House Prestige. Вакантность по итогам квартала в торговых центрах города составила 3,5–3,7%, посещаемость в январе — феврале отстает от прошлогодней на 3,6%.

«Рынок смещается в сторону районных форматов, интегрированных в жилую среду. Ключевыми драйверами трафика все чаще становятся фитнес-клубы и досуговые зоны»,— указывает директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Филипп Шраге, генеральный директор строительной компании Kronung, отмечает, что девелоперы делают ставку на проекты в составе жилых районов с высокой плотностью населения, а также на редевелопмент существующих объектов. По его оценкам, до 60% нового предложения в 2026 году будет связано именно с районными форматами и встроенной коммерцией.

«Средний уровень вакантности в качественных торговых центрах Петербурга по итогам прошлого года находился в диапазоне 6–8%, а в сильных районных объектах — 4–5%. Это заметно ниже значений 2022–2023 годов, когда вакансия в отдельных ТЦ превышала 10–12%. Основной спрос формировали операторы общественного питания, продуктовые сети, сервисы повседневного спроса и развлечения. Доля общепита и фуд-форматов в новых концепциях достигла 25–35% GLA, тогда как еще несколько лет назад она редко превышала 15–20%»,— говорит господин Шраге.

По подсчетам NF Group, сегодня общий объем рынка качественных профессиональных ТЦ составляет в Петербурге 2,3 млн кв. м в 59 объектах.

Дмитрий Садовников, руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге, считает, что в перспективе ближайших пяти лет объемы нового строительства будут соответствовать среднегодовому значению 2018–2024 годов, не превышая 30–40 тыс. кв. м.

Валерии Трушин, партнер, руководитель отдела консалтинга и исследовании IPG.Estate, добавляет: «Ввод в 2025 году и прогноз на 2026 год ярко демонстрируют состояние рынка: происходит вымывание среднеформатных ТЦ. При этом сохраняется спрос на районные торговые центры и форматы у дома, ориентированные на повседневное потребление. Крупные торговые центры с выраженной развлекательной и досуговой функцией также генерируют трафик».

На фоне снижения трафика торговые центры усиливают событийную составляющую. «Такие инициативы способствуют росту узнаваемости объектов и формированию лояльности аудитории»,— добавляет генеральный директор офиса Nikoliers в Санкт-Петербурге Ирина Царькова.

«Рынок торговой недвижимости России в целом и Санкт-Петербурга в частности продолжает трансформироваться. Крупнейшие ритейлеры замедляют темпы экспансии, совершая точечные открытия и оптимизируя существующие площади, а потребители все чаще совершают покупки онлайн. В этих условиях в ТЦ районного формата становится все больше арендаторов, специализирующихся на товарах и услугах повседневного спроса, а крупные объекты наполняются различными развлекательными и спортивными концепциями»,— резюмирует господин Садовников.

Александра Хренкова