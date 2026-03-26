На Кубани ужесточили закон о курении в общественных местах

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на 78-й сессии приняли во втором, окончательном чтении закон, вводящий дополнительные ограничения на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в ряде общественных мест и помещений региона. Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, нормы должны вступить в силу с 1 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Документ, одобренный в первом чтении в феврале, дополняет действующее федеральное регулирование. В частности, он предусматривает запрет на курение на остановочных павильонах всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения, а также у входов в подъезды многоквартирных домов. Параллельно с этим депутаты поддержали введение административной ответственности за нарушение новых ограничений.

Председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, комментируя принятие закона, заявил, что подобные меры направлены на защиту жителей и гостей региона от воздействия никотина и должны способствовать укреплению имиджа края как всероссийской здравницы. По его словам, речь идет также о продолжении политики популяризации здорового образа жизни.

Инициатива была реализована на фоне отсутствия аналогичных изменений на федеральном уровне. В частности, в феврале 2025 года Государственная дума отклонила законопроект, предусматривавший запрет курения на остановках общественного транспорта и у подъездов жилых домов. Тогда профильный комитет по охране здоровья указал на отсутствие обоснований недостаточной эффективности уже действующих ограничений, одновременно напомнив о праве регионов самостоятельно вводить дополнительные меры в этой сфере.

Вячеслав Рыжков