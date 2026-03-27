Хозяин Ленинграда, который стеснялся новой мебели

140 лет назад, 27 марта 1886 года, в городе Уржуме Вятской губернии родился Сергей Миронович Костриков. Тот, кого позже вся страна будет знать как Кирова. Обычно разговор о нем начинается с декабря 1934 года — коридор Смольного, выстрел, следствие, споры о том, кто стоял за убийством. При жизни он был для миллионов живым символом Ленинграда, а его смерть повлекла за собой много репрессий. За свои 48 лет жизни он успел побыть чертежником, боевиком-подпольщиком, театральным критиком, альпинистом, другом Вахтангова и одним из самых необычных партийных руководителей сталинской эпохи.

Мальчик из Уржума

Фото: Михаил Калашников / Wikimedia Сергей Киров на трибуне XVII съезда ВКП(б) в 1934 году

Конец XIX века. В Уржуме — тихая провинциальная жизнь, до Петербурга далеко, до революций еще дальше. Уже написаны «Бесы» Достоевского, но еще не бунтуют рабочие Путиловского завода. Ленин еще совсем молодой человек, Александр III жив и правит, Россия не ведет войн, но отношения с Европой накаляются, в прессе засилье цензуры, бюрократы борются с вездесущей крамолой. В небольшом городке Уржуме растет маленький Сергей Миронович Костриков.

Фото: Автор неизвестен / Wikimedia / AI Сергей Киров в детстве в 1893 году. Фотография восстановлена с помощью AI

Жизнь его с самого начала не баловала. В восемь лет он остался круглым сиротой: мать умерла, отец ушел на заработки и пропал без вести. Сестер забрала к себе бабушка, а Сергея определили в Дом призрения для малолетних. Приютское детство обычно не сулит больших перспектив. Но Сергей потянулся к знаниям. В Уржуме он окончил приходское и городское училища, а в 1901 году случилось невероятное для воспитанника приюта — его приняли в Казанское низшее механико-техническое промышленное училище. Ходатайствовали учителя и воспитатели, разглядевшие в угловатом сироте незаурядную голову. И Сергей не подвел: к 1904 году он вошел в пятерку лучших выпускников.

Казанский котел — томские товарищи

Фото: Wikimedia / AI Фотография из материалов уголовного дела на Сергея Кирова (Кострикова) в Томской тюрьме. Фотография восстановлена с помощью AI

Казань тех лет — это был настоящий котел, где среди молодежи кипели революционные настроения, бродили идеи эсеров, социал-демократов и прочих «неблагонадежных» элементов. Именно там отличник Костриков впервые взял в руки подпольную литературу. Позже историки будут спорить, когда произошел этот перелом, но факт остается фактом: из Казани Сергей вышел не просто грамотным технарем, но человеком, уже настроенным на борьбу с существующим порядком.

В 1904 году выпускник едет в Томск. По документам — работать чертежником в городской управе, планировать поступление в институт. Он сразу окунается в революционную среду, и к 1905 году Костриков уже «Серж». Под такой партийной кличкой его знают боевики, железнодорожники и жандармы. Он организует демонстрации, формирует боевые дружины, выступает на митингах, занимается подпольными типографиями, агитирует, бегает от жандармов. Все это закономерно приводит к аресту и полутора годам в томской крепости.

Освобожденный в 1908 году, после подавления первой русской революции, Костриков окончательно сделал выбор в пользу революционной деятельности. В отличие от многих мрачных конспираторов того времени, он обладал легким пером, тягой к театру и живым интересом к литературе.

Кавказ и Кир

Фото: Музей С.М. Кирова Лист №9 из историко-биографического альбома о Сергее Кирове периода его работы во Владикавказе в газете «Терек»

Он уезжает во Владикавказ. Здесь он — Сергей Миронов, сотрудник газеты кадетов «Терек». Странный выбор для большевика? Позже ему это припомнят, а Кирову придется оправдываться. Но пока он просто талантливый публицист, чьи статьи бичуют царские порядки. В 1911 году Сергея Кострикова арестовали во Владикавказе по старому делу о подпольной типографии в Томске. Однако доказать его вину так и не удалось, и в 1912 году он вернулся во Владикавказ. Решив, что под прежним псевдонимом печататься не стоит, Костриков взял новый, образованный от случайно упомянутого в разговоре имени персидского полководца Кира — Киров.

Кавказский период сформировал Кирова как личность. Он пишет театральные рецензии, дружит с молодым режиссером Евгением Вахтанговым, собирает библиотеку — впоследствии она станет одной из лучших частных коллекций в партийной среде. Увлекается горами. Альпинизм останется с ним на всю жизнь — позже, уже будучи членом Политбюро, он покорит Эльбрус.

Гражданская война застает Кирова в Петрограде. Октябрь 1917-го он встречает в гуще событий: участвует в вооруженном восстании, затем его отправляют на Северный Кавказ, где казаки генерала Каледина еще не сложили оружие. Там Киров занимался тем, что в советской терминологии называлось «укреплением советской власти», а по сути — было жестким подавлением сопротивления. Позже этот период ему припомнят, но пока он на хорошем счету как человек, умеющий действовать в самых беспокойных регионах.

Сделать Ленинград сталинским

Фото: Автор неизвестен / Wikimedia Сергей Киров, Лазарь Каганович, Серго Орджоникидзе, Иосиф Сталин и Анастас Микоян на территории Кремля после первомайского парада в 1932 году

В 1919 году его назначают председателем ревкома Астрахани. Ситуация там критическая: город осажден белоказаками, внутри зреет антибольшевистский мятеж, продовольствие на исходе. Киров подавляет мятеж, налаживает оборону, лично выступает перед красноармейцами — его ораторский дар, отточенный еще в подполье, теперь работает на полную мощность. В Астрахани он впервые проявляет себя не просто как боевик-подпольщик, а как управленец, способный держать в руках сложнейший узел военных, политических и хозяйственных проблем.

В начале 1920-го его отправляют полпредом Советской России в тогда еще независимой Грузии. Кирову поручено вести тонкую дипломатическую игру. Одновременно он возглавляет советскую делегацию на переговорах в Риге по заключению мирного договора с Польшей. Два таких сложных направления одновременно — показатель доверия.

Настоящий карьерный взлет начинается в 1921 году, когда Сергея Кирова назначают первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. На этом посту он проведет пять лет. Азербайджан после установления советской власти лежит в руинах: нефтяная промышленность разрушена, сельское хозяйство образование и здравоохранение в упадке, местные кадры еще не воспитаны. Киров вникает во все: от восстановления промыслов в Баку до открытия школ в деревнях. Он много ездит по республике, выступает на азербайджанском (язык выучил), налаживает отношения с местной интеллигенцией. Именно там он сближается с Серго Орджоникидзе, который тогда руководит Закавказьем, и через него — со Сталиным.

Для Иосифа Виссарионовича Киров оказывается удобным союзником. В дореволюционной партийной иерархии он фигура даже не второго, а третьего ряда. Да и не было у него тогда личных амбиций на политическое первенство, зато были управленческая хватка, умение работать с людьми и лояльность. В 1923 году Кирова вводят в состав ЦК РКП(б), в 1924-м он уже кандидат в члены Оргбюро, а в 1926-м следует назначение, которое определит всю его дальнейшую жизнь,— первым секретарем Ленинградского губкома и Северо-Западного бюро ЦК.

Ленинград после Зиновьева — это целый политический фронт. Зиновьев, один из главных оппонентов Сталина, много лет контролировал мощную парторганизацию города, и его сторонники еще сильны. Кирова бросают туда с четкой задачей: нейтрализовать влияние оппозиции, переломить настроения, сделать Ленинград сталинским. И он справляется. За первый год работы проводит около двухсот публичных выступлений — на заводах, в институтах, в воинских частях, в рабочих клубах. Он не просто отчитывается перед партийным активом, а работает с людьми напрямую, и это приносит результат. К концу 1920-х Ленинград прочно входит в сталинскую орбиту, а Киров становится не просто партийным функционером, а реальным хозяином города.

Хозяин города

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru Сергей Киров на трибуне XVII съезда ВКП(б) в 1934 году

Стиль его управления современники запомнили хорошо. Киров постоянно ездил по заводам, запросто общался с рабочими, принимал посетителей в любое время. В его приемной всегда можно было получить чай. Для партийной элиты 1930-х годов, где ценились закрытость и дистанция, такая доступность была нетипичной. В быту Киров старался оставаться скромным. Впрочем, насколько это вообще было возможно для обитателя ведомственной квартиры из пяти комнат на Петроградской стороне. Однажды жена попыталась сменить протертую мебель на новую. Киров устроил ей разнос: «Не для того мы революцию делали, чтобы на барских диванах сидеть».

Его библиотека насчитывала тысячи томов — и это были не парадные собрания сочинений, а прочитанные, заложенные закладками книги. Он следил за театральными премьерами, писал рецензии, дружил с актерами и режиссерами. Будучи не слишком счастливым семьянином, Киров был влюбчивым мужчиной. Ему приписывали отношения со знаменитыми артистками московских и ленинградских театров.

Фото: Аркадий Шайхет / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru Сергей Киров на охоте в 1931 году

Гибель 1 декабря 1934 года оборвала эту удивительную жизнь. После выстрела в Смольном вокруг имени Сергея Кирова сложились две устойчивые версии. Первая, официальная в 1930-е годы: друг и соратник Сталина, павший от руки врага-троцкиста. На этой версии строилась кампания массовых репрессий, которая прокатилась по стране в 1937-м.

Вторая, появившаяся при Хрущеве и позже растиражированная в перестройку: тайный оппозиционер, альтернатива Сталину, убитый по приказу вождя.

Фото: МАММ / МДФ / russiainphoto.ru 6 декабря 1934 года. Похороны члена Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК ВКП(б) Сергея Кирова 6

Сергей Миронович Киров был похоронен в Кремлевской стене. Его личная библиотека разошлась по архивам. Улицы его имени в российских городах в 1990-е частью переименовали, частью оставили. Сам он, если верить документам, не оставил после себя ни политического завещания, ни мемуаров, ни даже внятных объяснений того, как сочетал в себе любовь к искусству и подписание расстрельных списков. Он просто прожил 48 ярких и увлекательных лет, успев побыть чертежником, подпольщиком, театральным критиком, первым секретарем и альпинистом. И, кажется, искренне верил, что новая мебель — это лишнее.

Анна Кашурина