Средства экс-руководителя центра занятости Каспийска обращены в доход РФ

Советский районный суд Махачкалы постановил конфисковать в пользу государства средства, которые принадлежали исполняющему обязанности директора центра занятости Каспийска. Соответствующий иск подала прокуратура Дагестана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в 2022-2023 годах на банковские счета фигуранта поступили более 20 млн руб., законность происхождения которых не подтверждена. На основании этого прокуратура направила в суд иск об обращении указанных денежных средств в доход РФ.

Требования прокуратуры удовлетворены. Апелляционной инстанцией Верховного суда Дагестана указанное решение оставлено без изменения и вступило в законную силу. Исполнительный лист направлен судебным приставам для принудительного взыскания.

Наталья Белоштейн