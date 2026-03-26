Средства экс-руководителя центра занятости Каспийска обращены в доход РФ
Советский районный суд Махачкалы постановил конфисковать в пользу государства средства, которые принадлежали исполняющему обязанности директора центра занятости Каспийска. Соответствующий иск подала прокуратура Дагестана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в 2022-2023 годах на банковские счета фигуранта поступили более 20 млн руб., законность происхождения которых не подтверждена. На основании этого прокуратура направила в суд иск об обращении указанных денежных средств в доход РФ.
Требования прокуратуры удовлетворены. Апелляционной инстанцией Верховного суда Дагестана указанное решение оставлено без изменения и вступило в законную силу. Исполнительный лист направлен судебным приставам для принудительного взыскания.