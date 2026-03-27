Выступления Энджела Вонга и Дениса Мацуева, десятилетие «Русских музыкальных сезонов», открытие фестиваля Dance Open и «Зенит» принимает «Крылышки»

Конец марта в Петербурге отмечен множеством событий: от масштабных театральных гастролей и юбилейных концертов до международного футбольного матча. Горожанам и гостям города предстоят встречи с классикой балета, редкими музыкальными инструментами в исторических интерьерах и рок-хитами в живом звучании. Выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Фото: Музей современного искусства Эрарта Работа Марины Худяковой «Полифония»

Фото: Музей современного искусства Эрарта

27 марта музей современного искусства «Эрарта» открывает сразу две выставки. В персональной выставке Марины Худяковой структурная точность архитектуры встречается с магией цвета и компьютерной графикой. Марина Худякова не просто художник, она — один из пионеров цифрового искусства в России, в ее творчестве соединяются архитектурное мышление и новые медиа, а свет, цвет и симметрия являются средствами преобразования повседневности в метафору.

Утонченные куклы-скульптуры, представленные на выставке Александры Худяковой «Дуальность Венеры», отражают мечты об идеале. Кукла сопровождает нас с тех пор, как мы осознали себя людьми: от древнеегипетских глиняных фигурок, которые клали в гробницы умерших, до пластиковых модниц в разноцветных нарядах и антропоморфных роботов со встроенным искусственным интеллектом. Современная авторская кукла не предназначена для игры: такие куклы всегда отсылают к мифологическим или литературным образам, историческим эпохам.

На выставке показаны произведения разных лет и серий, в том числе из металлизированной литьевой массы Flumo, в стилистике ретрофутуризма и стимпанка или чисто белые, которые переросли законы кукольного жанра и стали скульптурой. Но лица кукол Александры не выглядят искусственными. При всей идеализированной красоте они не пугают патологической сексапильностью, а создают естественное впечатление — как от хорошего портрета, в котором живописец поймал суть личности через выражение лица.

28 марта на «Газпром Арене» пройдет международный товарищеский матч между футбольными клубами «Зенит» и «Кайрат» (последний — действующий чемпион Казахстана). Гостей ждут фуд-корты с национальной кухней, развлекательная программа и экскурсии по арене. Вход на матч не требует оформления карты болельщика.

Фото: Анна Флегонтова Лауреат Международного конкурса имени Чайковского Энджел Вонг

Фото: Анна Флегонтова

В этот же день, 28 марта, в Большом зале Петербургской филармонии выступит Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Филармония посвящает концерт памяти Иосифа Райскина — музыковеда, критика, публициста, постоянного слушателя филармонических концертов.

Прозвучит Десятая симфония Дмитрия Шостаковича. Иосиф Райскин был свидетелем ее первого исполнения Заслуженным коллективом республики под управлением Евгения Мравинского 17 декабря 1953 года, неоднократно вспоминал и рассказывал о той исторической премьере. В программе первого отделения — Концерт №20 для фортепиано с оркестром Моцарта, солист — лауреат международного конкурса имени Чайковского Энджел Вонг.

29 марта в Ледовом дворце состоится третий матч СКА — ЦСКА (Москва). Две первые игры плей-офф петербургские хоккеисты проиграли, поэтому зрителей ждет бескомпромиссная борьба, так как команды играют на вылет до четырех побед.

Фото: пресс-служба Дениса Мацуева Денис Мацуев

Фото: пресс-служба Дениса Мацуева

30 марта в БКЗ «Октябрьский» состоится традиционный джазовый концерт с участием народного артиста России Дениса Мацуева. Легендарный пианист представит программу, в которой виртуозно соединятся шедевры классической музыки и джазовые композиции. В концерте примут участие ведущие представители классической сцены и признанные мастера джаза. Дениса Мацуева называют исполином классической музыки, гением фортепиано, смелым новатором и чутким интерпретатором. Классика и джаз — две страсти, определяющие его пианистическое кредо. Свободная импровизация, синтез различных направлений, слияние симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку — все это делает концерты господина Мацуева запоминающимися надолго.

31 марта в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будет показана постановка по пьесе Александра Вампилова «Старший сын» режиссера Галины Зальцман. В спектакле участвует хор мальчиков «Эхо» Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга и звучат «Вальс №2» («Русский вальс») Дмитрия Шостаковича, композиции группы The Doors, песни «Надежды маленький оркестрик» (Б. Окуджава), «Возможно» (А. Островский, И. Шаферан), «Ну что тебе сказать про Сахалин?» (Я. Френкель, М. Танич).

Эта пьеса для театра судьбоносная. Именно спектаклем Игоря Владимирова покорили город выпускники первого «владимировского» набора, и в 1974 году была открыта Малая сцена театра под громким названием «Ленинградский молодежный театр». Почти через четверть века, в 2001 году, другой обучающийся при театре актерский курс (мастерская Владислава Пази) вновь обратился к этой пьесе — и спектакль в постановке Юрия Бутусова стал событием театральной жизни страны: оказался в конкурсе национальной театральной премии «Золотая Маска» (редчайший случай, когда номинантом стал студенческий спектакль). И опять, четверть века спустя, театр говорит о неистребимой вере человека в чудо.

Фото: «Русские музыкальные сезоны», Русские музыкальные сезоны «Русские музыкальные сезоны»

Фото: «Русские музыкальные сезоны», Русские музыкальные сезоны

2 апреля «Русские музыкальные сезоны» приглашают на праздничный концерт в честь своего десятилетия. Юбилейный концерт пройдет в историческом сооружении XIX века — особняке Половцова, в стенах которого состоялся десять лет назад премьерный показ от «Русских музыкальных сезонов». В этот торжественный вечер нас ждет путешествие по коллекциям произведений, собранных на основе избранных программ. В исполнении ярких виртуозных артистов прозвучат шедевральные композиции — от великой классики до джазовой экспрессии.

В этот же день Музей Фаберже начитает цикл лекций «Секреты стиля Фаберже: от античности к модерну», посвященный 180-летию великого русского ювелира Карла Фаберже. Лекторы — искусствоведы Александр Карпов и Наталья Мутья. 2 апреля состоится первая лекция цикла — «Классический Фаберже»: истоки стиля». Она посвящена тому, как образы и формы классического художественного наследия, от античности до ампира, воплощались мастерами фирмы Фаберже в новых художественных произведениях, а также особенностям творческого метода Генрика Вигстрёма — ведущего мастера «классического» Фаберже.

3 апреля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. О Слове, которое не было услышано. О Сердце, которое не было понято. О Семье, ставшей прахом. О Доме, в котором давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда. Отец делил королевство, веря, что делит любовь. Но любовь нельзя ни рассчитать, ни измерить. На руинах мира, когда время вывернуто наизнанку, остается лишь голос ветра и пустое "папа". Но даже в самую темную ночь небо хранит рассвет». В спектакле заняты народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов.

В этот же день, 3 апреля, в баре-ресторане Douglas даст свой «Зимний концерт» группа «Меджикул» — бесконечно заводной и романтичный проект музыканта Олега Сапронова из Санкт-Петербурга, ссылающийся своей стилистикой к беспечным грувам — ритмической пульсации — музыки из 1980-х, так легко и непринужденно сочетающейся с лирикой о любви, танцах и счастье.

4 апреля на Основной сцене Александринского театра начнется юбилейный XXV сезон Международного фестиваля балета Dance Open. Фестиваль представит пять балетных вечеров, а также гала звезд Dance Open. В афише форума заявлены пять российских премьер и одна петербургская, 450 артистов балета и 15 известных мировых танцевальных брендов. Откроется фестиваль российской премьерой «Десять маленьких грехов» венгерской труппы Inversedance.

Фото: «Русские музыкальные сезоны», Русские музыкальные сезоны Бэнд во главе с Вовой Чё Морале

Фото: «Русские музыкальные сезоны», Русские музыкальные сезоны

В этот же день, 4 апреля, в оранжерее Таврического сада состоится «вечер в тропиках» вместе с «Русскими музыкальными сезонами», где джазовые хиты и авторские композиции исполнит бэнд во главе с Вовой Чё Морале. Прозвучат композиции главных джазменов — Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Нэта Кинга Коула, Луи Примы и Фрэнка Синатры. Впечатляющие речитативы, разнообразие вокальных техник и яркая музыкальная подача перенесут в мир аутентичного джазового звучания, показав всю красоту этого прекрасного жанра.

Вечер продолжается, и 4 апреля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Воскресение» по одноименному роману Льва Толстого режиссера Айдара Заббарова. Это последний роман великого писателя, повествующий о слабости и одновременно безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать. В спектакле развернется история мучительной переоценки ценностей и долгого трудного очищения и духовного прозрения.

Фото: ФК «ЗЕНИТ» Предматчевое шоу на стадионе «Газпром Арена»

Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Он еще не заканчивается, этот вечер! Он становится спортивным, ведь чемпионская гонка выходит на финишную прямую, и каждый матч — решающий! В субботу, 4 апреля, на «Газпром Арене» «Зенит» сразится с «Крыльями Советов». Откроет матч концерт группы «Иванушки». И, как всегда, гостей ждут развлекательные площадки для детей и взрослых; фуд-корты с кухнями разных стран и детским меню; аквагрим и студии причесок, яркие фотозоны; экскурсии по «Газпром Арене» и многое другое.

Фото: Королевский цирк Гии Эрадзе Королевский цирк Гии Эрадзе

Фото: Королевский цирк Гии Эрадзе

4 и 5 апреля в Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке состоится представление «Королевского цирка» — флагманского проекта Продюсерского центра заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк». Сказочное королевство оживает на манеже, обещая яркое путешествие в мир искусства и эмоций.

Более сотни артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы создают атмосферу королевского великолепия. Уникальный реквизит, включая вращающийся манеж, переносит зрителей то в страстную корриду, то в таинственные джунгли, то на дождливый остров любви, увлекают традиционными дворцовыми забавами вокруг многотонной карусели с жонглерами и их 70 светящимися булавами.

Кавказские яки, лисы, олени, лошади различных пород и собаки выйдут на манеж. Особое место в шоу занимает аттракцион «Дикий мир» с девятью тиграми под руководством заслуженной артистки РФ Людмилы Сурковой. Кульминация представления — номер воздушных гимнастов на ремнях «Анна», вдохновленный легендарным романом Льва Толстого.

Подготовила Светлана Куликова