На Кубани турпоток в зимний сезон вырос на 3%

С 1 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года Краснодарский край посетили 2,4 млн туристов. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, рассказал «Ъ-Кубань» министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

«Зимний курортный сезон в Краснодарском крае длится с начала декабря до конца марта — климат в горнолыжном кластере позволяет комфортно кататься, как правило, весь первый весенний месяц. Поэтому подводить окончательные итоги пока рано, но промежуточные результаты уже есть, и они позитивные. Важно, что растет популярность не только горных курортов. Люди все чаще выбирают термальные источники, санатории с подогреваемыми бассейнами, отели, работающие по системе "все включено", посещение "зимних пляжей". По итогам сезона мы прогнозируем выйти на цифру порядка 3 млн туристов»,— отметил министр.

По словам Василия Воробьева, большой популярностью у туристов пользовались Сочи, Геленджик, Новороссийск, Краснодар, Горячий Ключ, а также Мостовский и Лабинский районы.

В Краснодарском крае зимой гостей принимали свыше 2 тыс. объектов на 220 тыс. мест. «О средней загрузке по итогам сезона будем говорить после его завершения. Сейчас могу привести данные по итогам новогодних праздников. С 31 декабря по 11 января средняя заполняемость средств размещения черноморского побережья составила 69%, азовского — 16%, степной зоны и предгорий — 61%. При этом самым востребованным направлением традиционно стал горнолыжный кластер Сочи — его загрузка достигла почти 75%»,— уточнил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году турпоток в Мостовский район вырос на 14,7%, в Северский — на 6,4%, а в Лабинский — на 7%.

Маргарита Синкевич