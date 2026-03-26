На Дону запустят новый водный маршрут Азов — Романовская

В Ростовской области в навигацию 2026 года запустят прямой водный маршрут — из Азова в ст. Романовскую. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» сообщил генеральный директор СПК «Дон» Герман Лопаткин.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Новый маршрут включает через шесть остановок. Общая продолжительность поездки составляет около 5,5 часов. Во время путешествия пассажиры смогут выходить на каждой из остановок.

Господин Лопаткин добавил, что в 2026 году по просьбам пассажиров будет увеличена частота рейсов вверх по течению: вместо двух раз в неделю суда будут совершать три рейса, включая круговые маршруты. Кроме того, расширится география прогулочных маршрутов: с конца мая, когда световой день станет длиннее, круговой рейс «Ростов – Старочеркасск – Азов» планируется выполнять трижды в сутки вместо двух.

Наталья Белоштейн