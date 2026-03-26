Турпоток в Лабинский район вырос на 7% в 2025 году

В 2025 году Лабинский район Краснодарского края посетило 78 тыс. туристов и экскурсантов. Это на 7% больше, чем в 2024 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев.

По его словам, в районе активно развиваются лечебно-оздоровительный, активный, водный, культурно-познавательный и экологический виды туризма. Популярностью у гостей пользуются природные достопримечательности (например, горы и пещеры в окрестностях станицы Ахметовской, озеро Круглое), культурные и исторические объекты (Городище Куньша, остатки Махошевской военной крепости), а также санаторно-курортные учреждения.

В январе—феврале 2026 года район принял 8 тыс. отдыхающих, что на 4% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году турпоток в Мостовский район вырос на 14,7%, а в Северский район — на 6,4%.

Маргарита Синкевич