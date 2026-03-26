«Как это будет выглядеть на практике, пока непонятно»

Владимир Путин поручил Минкульту ускорить введение квот на иностранное кино. Также президент откликнулся на просьбу Владимира Машкова законодательно разрешить использовать художественные произведения без согласия наследников тех или иных великих писателей и поэтов. Кроме того, в России может появиться альтернатива Нобелевской премии. Таковы итоги заседания президентского совета по культуре, прошедшего 25 марта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что воплотить намеченное в жизнь будет непросто.

Владимир Путин поручил Минкульту ускорить решение вопроса о введении квоты на показ иностранных фильмов. Наследникам великих писателей в ближайшее время могут законодательно запретить чинить препятствия современным постановкам соответствующих произведений. С такими предложениями обратились к президенту члены его совета по культуре. В частности, Никита Михалков сначала рассказал о первом спектакле с участием Михаила Ефремова, после выхода последнего из мест не столь отдаленных. За это известный режиссер также поблагодарил Путина, пригласив главу государства почтить свою же постановку личным вниманием.

Заодно Никита Сергеевич напомнил о необходимости защиты отечественного кинопроката, то есть об указанных выше квотах. Просили об этом давно, но прохождение документа идет с трудом. Президент не просто согласился, но и дал по этому поводу доходчивый комментарий, мол, подобные правила существуют в Китае и Франции. «Но мы-то чего рот разеваем и идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, ненужные, финансово не поддерживаем своего производителя?»— отметил президент. Как все это будет выглядеть на практике, пока не до конца понятно, но работа должна пойти быстрее.

Второй важный вопрос озвучил Владимир Машков. Народный артист России пожаловался Владимиру Путину на негосударственную позицию наследников великих писателей. Примерно год назад Константину Богомолову не разрешили поставить спектакль по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Президент поручил принять соответствующий закон, чтобы исключить подобные ситуации.

Наконец, третье интересное предложение от Захара Прилепина — создать альтернативную Нобелевскую премию и назвать ее премией «мирового большинства». Единственное, что хочется по этому поводу заметить: как известно, «Мастер и Маргарита» произведение сложное, не до конца понятно, как его совместить с нынешними общепринятыми нормами — патриотизмом и традиционными ценностями.

Если же все-таки удастся это сделать, что получится на выходе? Как будет выглядеть идеологически правильный роман «Мастер и Маргарита»? Сразу трудно ответить — это во-первых. А во-вторых, иностранное уйдет — что останется? Если даже к Чебурашке с крокодилом Геной претензии предъявляются, не говоря уж о Бременских музыкантах. Колобок да старуха Шапокляк более-менее наши, да и те, если серьезно разобраться, ненадежно выглядят.

