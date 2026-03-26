В Кисловодске торговые ряды 1891 года стали памятником культуры

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия приняло решение о включении комплекса зданий "Торговые ряды" в перечень памятников культуры региона.

Комплекс состоит из двух зданий торговых рядов, построенных в 1891 году. Первое расположено по адресу улица Карла Маркса, 12, второе – по адресу проспект Карла Маркса, 2-А в Кисловодске.

«Решение принято на основании акта обследования объекта от 18 марта в соответствии с федеральным и краевым законодательством об охране памятников истории и культуры»,– говорится в приказе Управления, который есть в распоряжении «Ъ– Кавказ».

По состоянию на начало 2026 года в Ставропольском крае официально насчитывается 4129 объектов культурного наследия, при этом реестр постоянно расширяется за счет ежегодного выявления новых памятников, среди которых преобладают археологические находки.

Около 880 объектов относятся к памятникам федерального значения, включая такие знаковые места, как Домик Лермонтова в Пятигорске и Татарское городище, в то время как более 3200 объектов имеют региональный или местный статус, охватывая старинные особняки, храмы и мемориалы воинской славы. Особая концентрация памятников архитектуры – в пяти исторических городах края: Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках, где благодаря масштабным программам реставрации ежегодно восстанавливаются десятки зданий, от курортных ванн и питьевых галерей до бывших мужских и женских гимназий.

Валерий Климов